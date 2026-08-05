В Китае заброшенные угольные шахты будут охлаждать и обогревать дома

В китайском городе Сюйчжоу восточной провинции Цзянсу бзапущена новая программа охлаждения жилых помещений с использованием воды из заброшенных угольных шахт — низкоуглеродная инициатива, которая может заменить традиционные кондиционеры, рассказывает 4 августа издание Sixth Tone.
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