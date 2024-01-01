Экосистема производства электроники, миф о банкротстве «Байкала», санкции замедляют интернет

1. Наглядная иллюстрация импортозамещения в электронике. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», перечисляет нескольких поставщиков компонентов для завода «Электронинвест» в Московской области (ссылка): Российские производители электронных компонент.
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