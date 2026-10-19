Как оказалось, причиной психического расстройства стали проблемы с сосудами головного мозга. фото: kieferpix/iStockphotoТрудно представить, что чувствовали родители этого мальчика из Индии, когда он вдруг начал принимать разных незнакомых людей за одного и того же человека.
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