Как оказалось, причиной психического расстройства стали проблемы с сосудами головного мозга. фото: kieferpix/iStockphotoТрудно представить, что чувствовали родители этого мальчика из Индии, когда он вдруг начал принимать разных незнакомых людей за одного и того же человека.