Как адмирал Сенявин удержал «ключ прохода из Чёрного моря в Азовское»

Парусный трёхмачтовый новоизобретённый корабль «Хотин». Иллюстрация из книги А. А. Чернышёва «Российский парусный флот»Возрождение Азовской флотилииПосле начала войны с Турцией в ноябре 1768 года было решено построить на старых верфях на Дону и его притоках (созданы при Петре I) флотилию.