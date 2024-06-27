НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Как адмирал Сенявин удержал «ключ прохода из Чёрного моря в Азовское»

Как адмирал Сенявин удержал «ключ прохода из Чёрного моря в Азовское»

Парусный трёхмачтовый новоизобретённый корабль «Хотин». Иллюстрация из книги А. А. Чернышёва «Российский парусный флот»Возрождение Азовской флотилииПосле начала войны с Турцией в ноябре 1768 года было решено построить на старых верфях на Дону и его притоках (созданы при Петре I) флотилию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх