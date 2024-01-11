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Украинские военные на БМП обстреляли российских пограничников из гранатомета

Украинские военные на БМП обстреляли российских пограничников из гранатомета

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевой машине пехоты безуспешно атаковали российских пограничников в Курской области из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), успев сделать два выстрела, однако ни один из них в цель не попал.

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