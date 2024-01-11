Украинские военные на БМП обстреляли российских пограничников из гранатомета

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевой машине пехоты безуспешно атаковали российских пограничников в Курской области из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), успев сделать два выстрела, однако ни один из них в цель не попал.
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