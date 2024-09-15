Binance усиливает меры защиты от вредоносного ПО

Binance инициировала ряд защитных мер для устранения растущей угрозы, которую представляет вредоносное ПО Clipper, манипулирующее адресами вывода криптовалют, что приводит к существенным денежным потерям для жертв.
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