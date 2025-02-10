Пробка из канализационных нечистот вынудила популярного певца отменить концерт

Певец Брайан Адамс собирался выступить в воскресенье вечером в австралийском Перте, но власти опасались, что из-за большого скопления канализационных стоков в туалетах концертного зала может образоваться пробка .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии