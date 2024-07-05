Ответит ли Рзаев за русскую свинью?

ninikooo Митусова

Прежде всего они должны ответить по Закону за свои зверства, а после отсидки с дактилоскопией, с лишением гражданства РФ пенделя им в сторону малой Родины, навсегда, безвозвратно- и семьи всех до единого из выслать тоже с дактилоскопией, чтобы шагу в строну российской границы с чужими документами не сделали. А « спортсмена» этого дисквалифицировать - свои извинения пусть оставит при себе. Он- не спортсмен, он мразь! А МВД, как всегда, показало свое гнилое нутро- защита россиян не входит в их обязанности. Просто негодяи!!!