Юрий Кот Федерация бокса России пожизненно отстранила от участия в соревнованиях азербайджанского бойца Джавида Рзаева, который назвал Артура Кулинского «русской свиньёй».
Ответит ли Рзаев за русскую свинью?
Комментарии
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ninikooo Митусова
Прежде всего они должны ответить по Закону за свои зверства, а после отсидки с дактилоскопией, с лишением гражданства РФ пенделя им в сторону малой Родины, навсегда, безвозвратно- и семьи всех до единого из выслать тоже с дактилоскопией, чтобы шагу в строну российской границы с чужими документами не сделали. А « спортсмена» этого дисквалифицировать - свои извинения пусть оставит при себе. Он- не спортсмен, он мразь! А МВД, как всегда, показало свое гнилое нутро- защита россиян не входит в их обязанности. Просто негодяи!!!
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3 час.
НП
Наталья Павлова
Избили мужчину до полусмерти и "...Теперь приезжих ждёт наказание в виде выдворения из страны — с работы их уже уволили..."? Всё равно, что по попке шлёпнуть. Да ведь то, что они натворили, тянет на групповое покушение на убийство. Может, прежде, чем выдворять, надо их лет на 10 на лесоповал или на урановые рудники?
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1 час.
Владимир Гусев
Только уничтожение - тихое без суда и следствия.
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3 мин.
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