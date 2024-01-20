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CNN Debates Over Taking Trump Live

“Tensions within CNN over coverage of former President Donald Trump burst into the open on Thursday during an internal call with the network’s journalists, as an executive candidly questioned the approach of the channel’s new chief executive, Mark Thompson,” the New York Times reports.

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