Newsweek: спецоперация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА

Дроны, которые все чаще используют стороны в ходе конфликта на Украине, привели к тому, что крупнейшие мировые производители оружия сосредоточились на создании высокоточных комплексов, способных обнаружить и сбить беспилотные аппараты.
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