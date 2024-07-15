Пентагон должен насторожиться. Бывший американский разведчик рассказал о приближении российских военных кораблей к Кубе. Чем это грозит США?

© Министерство обороны РФ Сегодня 694 прочитали Появление российской военной флотилии недалеко от Кубы должно насторожить Пентагон, пишет бывший американский разведчик Ребека Коффлер в статье для Fox News.
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