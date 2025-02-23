СЕГОДНЯ, 23 февраля, в 12:00 в ДК "Победа" состоится праздничный концерт, подготовленный специалистами Новоаннинского КДК.
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СЕГОДНЯ, 23 февраля, в 12:00 в ДК "Победа" состоится праздничный концерт, подготовленный специалистами Новоаннинского КДК.