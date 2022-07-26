Экологическая катастрофа? Правда ли, что Пивоварка может засохнуть из-за засорения питающих её озёр

Жители Барнаула в социальных сетях бьют тревогу из-за засорения сети озёр, питающих реку Пивоварку. По их словам, из-за мусора может случиться экологическая катастрофа, ведь водоёмы высыхают, родники забиваются, и следом может погибнуть река.