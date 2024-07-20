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Минеев − об отношениях с Исмаиловым: «Мы партнеры по бизнесу, никаких триггеров»

«Можно сказать, что партнеры. В этом деле мы партнеры по бизнесу. У меня нет никаких триггеров. Я все для себя закрыл в прошлом противостоянии.

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