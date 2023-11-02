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Актёр Алексей Панин* похвастался американским паспортом и работой на Госдеп

Актёр Алексей Панин* похвастался американским паспортом и работой на Госдеп

Скандально знаменитый артист вновь привлёк к себе внимание необычной выходкой.Накануне Алексей Панин*, последние три года проживающий в Испании, выложил в своих соцсетях фото, на котором позирует с американским паспортом на фоне украинского флага.

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