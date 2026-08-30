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"Кричим, а водитель умер": пассажиры рассказали о ДТП с автобусом на Ставрополье

"Кричим, а водитель умер": пассажиры рассказали о ДТП с автобусом на Ставрополье

РЕН ТВ Появились новые детали жуткой аварии на трассе в Ставропольском крае. Рейсовый автобус, который ехал по маршруту "Тбилиси – Москва", на полном ходу влетел в "КамАЗ" и съехал в кювет.

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