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Русская весна

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Никите Журавелю, получившему 3,5 года за поджог Корана, грозит новый срок по статье «Госизмена»

Никите Журавелю, получившему 3,5 года за поджог Корана, грозит новый срок по статье «Госизмена»

Никите Журавелю, получившему 3,5 года за поджог Корана, грозит новый срок по статье «Госизмена». По данным Генпрокуратуры РФ, он якобы самостоятельно вышел на представителя СБУ через мессенджер и предложил сотрудничество.

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