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Оладьи из печени с алтайской гречкой стали блюдом-символом Барнаула

Оладьи из печени с алтайской гречкой стали блюдом-символом Барнаула

Победителя гастрономического конкурса выбрали сами жители города. Итоги объявили 30 августа у ТРЦ "Галактика" В Барнауле появился новый гастрономический символ — оладьи из печени с алтайской гречкой.

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