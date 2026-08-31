Оладьи из печени с алтайской гречкой стали блюдом-символом Барнаула

Победителя гастрономического конкурса выбрали сами жители города. Итоги объявили 30 августа у ТРЦ "Галактика" В Барнауле появился новый гастрономический символ — оладьи из печени с алтайской гречкой.
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