Отец Сергий отказался от своего монастыря

Отец Сергий не хочет возвращаться в монастырь, откуда вывели всех послушниц Отлученный от церкви схиигумен Сергий (Николай Романов) не собирается возвращаться в среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».