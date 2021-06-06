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Отец Сергий отказался от своего монастыря

Отец Сергий отказался от своего монастыря

Отец Сергий не хочет возвращаться в монастырь, откуда вывели всех послушниц Отлученный от церкви схиигумен Сергий (Николай Романов) не собирается возвращаться в среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

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