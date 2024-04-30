80 лет назад, 30 апреля 1944 года, в СССР созданы школы рабочей молодёжи. Одно из самых полезнейших событий в образовательной истории СССР - создание школ рабочей молодёжи (ШРМ).
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80 лет назад, 30 апреля 1944 года, в СССР созданы школы рабочей молодёжи. Одно из самых полезнейших событий в образовательной истории СССР - создание школ рабочей молодёжи (ШРМ).
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