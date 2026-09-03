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ladyTravel Club

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МИД Таиланда подтвердил сохранение 30-дневного безвиза для россиян

Сокращение общего туристического безвиза с 60 до 30 дней не изменило условия для граждан России.

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