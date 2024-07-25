Ядерный пистолет у виска России

Для начала можно даже слегка поюморить, ибо картинка к тому располагает. Итак, древние, как гуано мамонта, американские стратегические бомбовозы Б-52, которым не так долго осталось до столетнего юбилея своей верной службы Америке, впервые приземлились в братской нынче Вашингтону Румынии.