Ядерный пистолет у виска России

Для начала можно даже слегка поюморить, ибо картинка к тому располагает. Итак, древние, как гуано мамонта, американские стратегические бомбовозы Б-52, которым не так долго осталось до столетнего юбилея своей верной службы Америке, впервые приземлились в братской нынче Вашингтону Румынии.
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