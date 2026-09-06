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Журнал «Профиль»

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Два человека погибли и два ранены при атаках дронов в Белгородской области

В воскресенье, 6 сентября 2026 года, оперативный штаб региона сообщил об атаках беспилотников на гражданский транспорт, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.

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