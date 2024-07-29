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Единый почерк глобальных политических сил

Единый почерк глобальных политических сил

Единый почерк глобальных политических сил«В последнее время произошло два террористических акта - один в Словакии, второй в США.

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