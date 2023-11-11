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Новости Тамбова

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Тамбовчан предупредили об усилении ветра

Тамбовчан предупредили об усилении ветра

В Тамбовской области ожидается усиление ветра. По сообщению Тамбовского ЦГМС, во второй половине ночи и днем 12 ноября на территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15-20 метров в секунду.

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