Тамбовчан предупредили об усилении ветра

В Тамбовской области ожидается усиление ветра. По сообщению Тамбовского ЦГМС, во второй половине ночи и днем 12 ноября на территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15-20 метров в секунду.
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