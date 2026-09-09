Выпуск новой GTA может спровоцировать «глобальный выходной» во всем мире

В 2015 году выход Fallout 4 породил волну шуток о сотрудниках, которым срочно требовался больничный в день релиза.
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