Компания Бакальчука намерена отсудить у него 37,1 млрд рублей

Иск предъявлен Бакальчуку лично. Дело касается убытков, которые понесла компания.фото: t.me/WBakalchuk--> ООО «ВБ девелопмент» подало иск в Арбитражный суд Московской области к Владиславу Бакальчуку на сумму 37,09 млрд рублей.
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