Отдыхал неделю в Турции, потом неделю у мамы. Понял, что турецкому олл инклюзиву до маминого еще расти и расти...

Едут в поезде еврей и хохол. Хохол ест сало, еврей - селедку. Хохол интересуется: - Че ты ишь и че там исть-то? Еврей объясняет: - В сале ничего нет, кроме жира, а в рыбе - фосфор, улучшает обменные процессы в мозгах.