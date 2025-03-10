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Отдыхал неделю в Турции, потом неделю у мамы. Понял, что турецкому олл инклюзиву до маминого еще расти и расти...

Отдыхал неделю в Турции, потом неделю у мамы. Понял, что турецкому олл инклюзиву до маминого еще расти и расти...

Едут в поезде еврей и хохол. Хохол ест сало, еврей - селедку. Хохол интересуется: - Че ты ишь и че там исть-то? Еврей объясняет: - В сале ничего нет, кроме жира, а в рыбе - фосфор, улучшает обменные процессы в мозгах.

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