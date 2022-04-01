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Медведев призвал расширить запрет на поставки в Россию продуктов из стран Запада

Медведев призвал расширить запрет на поставки в Россию продуктов из стран Запада

Он также предложил поставлять еду и сельскохозяйственную продукцию только дружественным РФ странамЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал расширить перечень продуктов, которые запрещены к ввозу в Россию из недружественных стран.

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