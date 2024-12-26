Аварийность остается высокой:  в ГАИ рассказали, сколько человек погибло в ДТП в Краснодаре за год

Аварийность остается высокой: в ГАИ рассказали, сколько человек погибло в ДТП в Краснодаре за годНа совещании в мэрии начальник ГАИ по Краснодару Александр Глотов рассказал о состоянии дел с дорожной аварийностью в краевом центре.