Аварийность остается высокой:  в ГАИ рассказали, сколько человек погибло в ДТП в Краснодаре за год

Аварийность остается высокой: в ГАИ рассказали, сколько человек погибло в ДТП в Краснодаре за годНа совещании в мэрии начальник ГАИ по Краснодару Александр Глотов рассказал о состоянии дел с дорожной аварийностью в краевом центре.
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