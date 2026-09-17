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Царьград

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МИД России обеспечит безопасность избирательных участков за рубежом

МИД России обеспечит безопасность избирательных участков за рубежом

Мария Захарова сообщила, что коллективы русских загранучреждений активно работают над безопасностью избирательных участков за рубежом.

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