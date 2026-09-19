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В СБ ООН осудили атаки на Саудовскую Аравию - хуситы дружно посмеялись

В СБ ООН осудили атаки на Саудовскую Аравию - хуситы дружно посмеялись

Хуситы дружно посмеялись. Ещё бы – целый Совет безопасности ООН, в числе которого – крупнейшие ядерные державы планеты, собирался, чтобы обсуждать их деятельность.

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