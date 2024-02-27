В Казани перенесут остановки возле парка Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Вместо временного павильона, который находится со стороны «Корстона», точка ожидания транспорта будет размещена под навесом стеклянного комплекса, как и было запланировано в проекте.