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В Казани перенесут остановки возле парка Горького

В Казани перенесут остановки возле парка Горького

В Казани перенесут остановки возле парка Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Вместо временного павильона, который находится со стороны «Корстона», точка ожидания транспорта будет размещена под навесом стеклянного комплекса, как и было запланировано в проекте.

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