Мама Наташи Королевой прилетела из США для знакомства со стриптизершей, на которой женился ее внук

Мать певицы Наташи Королевой прилетела в Россию из США, чтобы познакомиться с женой внука. Людмила Порывай не встречалась с Мелиссой лично, и вот теперь специально приехала из Майами, чтобы оценить избранницу Архипа.
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