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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини признан лучшим игроком года по версии ИИХФ, Хеллибак занял 2-е место в голосовании, Ахо – 3-е

20-летний нападающий сборной Канады и « Сан-Хосе » Маклин Селебрини признан лучшим игроком года по версии ИИХФ в сезоне-2025/26.

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