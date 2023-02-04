Аргументы недели

98 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Зюкин
    Да и сам ОКР сейчас не нужен, раз позицию государства не отстаивает, пусть ищут себе работу в другом месте.Депутат Госдумы Ж...
  • Michael Shap
    Пусть вернут вложенные в них деньги а валят куда-угодно и заберут с собой таких депутатов.Хвост хочет вилять собакой.Депутат Госдумы Ж...
  • Валерий Сорокин
    Первые четыре робота "Маркер" прибыли для выполнения работ в зоне спецоперации. Начинаем загрузку образов целей, отра...Рогозин: ударный ...

В России за сутки выявили 9 681 случай заражения COVID-19

В России за сутки выявили 9 681 случай заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 681 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх