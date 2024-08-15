На форуме «Армия» за три дня 98 участников сдали более 44 литров крови

фото: Минобороны РФ--> В течение трёх дней работы форума «Армия» 98 человек сдали кровь. Всего было собрано 44,1 литра крови, а также десять участников мероприятия зарегистрировались как доноры костного мозга.
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