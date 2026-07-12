НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нигматуллин об удалении Эмболо: «На Соболева насмотрелся? Тот ныряет правдоподобнее... Идиотский поступок поставил крест на Швейцарии»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на удаление форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии