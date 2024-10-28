В компании Apple приняли решение о защите детей от просмотра порнографии

Apple решительно борется с детской эксплуатацией, внедрив новую функцию защиты в iOS 18.2. Теперь юные пользователи в Австралии могут напрямую сообщать в специальную службу Apple о получении неприемлемых изображений.
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