"Умирая, Рузвельт всё понял" – рокфеллеровский CFR намекнул Трампу

Елена Панина: Любопытные проговорки, подтверждающие нашу правоту о стратегической слабости вероятного будущего президента США, содержатся в статье сотрудника Совета по международным отношениям (CFR) Гидеона Роуза "Изоляционизм 2.
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