Министр Бидный заявил, что Украина может бойкотировать Олимпиаду из-за России

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эфире телеканала "Рада" заявил о возможности бойкота летних Олимпийских игр - 2024 года в Париже из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России.