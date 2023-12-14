Natalija Osminina

Интересно, сколько претендентов на одни и те же земли, которые Россия считает своей зоной влияния. На Украину претендовали и американцы и англичане. Лондон решил строить на них Хазарский каганат. Байден крышевал финансовую корпорацию БлэкРок, которая скупила на Украине всё движимое и недвижимое. А достанется Украина - России. В Европе США договорились с Испанией сплавлять туда своих мексиканских мигрантов. Германия - с Литвой, а Франция - с Латвией. Выходит, под шумок русофобии, элиты Латвии готовят простым латышам жизнь в мигрантских гетто. И Франции с Германией хорошо - выметают свой мусор в Латвию и Литву. Ну и заодно хотят осложнить жизнь России, когда она получит доступ к своей российской зоне влияния.