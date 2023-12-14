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Русские жители начинают мстить латвийскому государству

Русские жители начинают мстить латвийскому государству

@ SVEN SIMON/ТАСС Tекст: Никита Демьянов «Свинское» (как прямо сказал президент Путин) обращение латвийских властей по отношению к русским жителям этой страны стало приносить закономерный результат.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Интересно, сколько претендентов на одни и те же земли, которые Россия считает своей зоной влияния. На Украину претендовали  и американцы и англичане. Лондон решил строить  на них Хазарский каганат.  Байден крышевал финансовую корпорацию БлэкРок, которая скупила на Украине всё движимое и недвижимое.  А достанется Украина - России. В Европе США договорились с Испанией сплавлять туда своих мексиканских мигрантов. Германия - с Литвой, а Франция - с Латвией. Выходит, под шумок русофобии, элиты Латвии готовят простым латышам жизнь в мигрантских гетто. И Франции с Германией  хорошо - выметают свой мусор в Латвию и Литву. Ну и заодно хотят осложнить жизнь России, когда она получит доступ к своей российской зоне влияния.
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16 час.
лл
лина любимцева
ОПЯТЬ кормить латышей?
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13 час.
Natalija Osminina
Это Вы у Путина поинтересуйтесь - это ОН же требовал у Байдена вернуть России ту зону влияния в Европе, которая была у СССР по итогам победы во Второй мировой.  Путин бы Вам объяснил, если сами не понимаете, что обладание такой зоной - это СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ РОССИИ.
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12 час.

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