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Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» примет «Зенит

«Енисей» примет «Самару». «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом» в центральном матче недели. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Енисей – Самара Дата проведения 3 ноября, 13.

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