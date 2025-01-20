Фәрит Мөхәммәтшин: Минтимер Шәймиев Татарстанны бөтен дөньяга таныткан кеше

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил в своем Telegram-канале Государственного советника РТ, первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева с днем ​​рождения. «Сегодня у нас в гостях Государственный советник республики, Герой Труда России, выдающийся государственный и общественный деятель, человек, пользующийся непререкаемым авторитетом и уважением, первый Президент Татарстана, человек, прославивший республику на весь мир, - Минтимер Шаймиев отмечает свой день рождения». News Media2 Для всех нас Вы, уважаемый Минтимер Шарипович, остаетесь мудрым и справедливым наставником, опытным советчиком и личным примером, лидером, посвятившим всю свою жизнь нашей родной республике и ее многонациональному народу. Несомненно, признание Татарстана самым передовым, стабильно развивающимся регионом нашей страны, сильным своим национальным и конфессиональным согласием, является результатом Вашего труда. Как достойный сын нашего народа, вы продолжаете служить нашей республике и по сей день. В этот знаменательный день ваши родные и близкие, коллеги и друзья шлют вам самые теплые и искренние пожелания. Я присоединяюсь к этим прекрасным, искренним поздравлениям. С днем ​​рождения, Минтимер Шарипович! Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов и благополучия! - говорится в приветствии.