Безалкогольный коньяк под брендом «Ефремов» может появиться в России

Юрий Лукьянчиков, директор Ивановской швейной фабрики, который ранее предложил актёру Михаилу Ефремову занять должность коммерческого директора, инициировал процесс регистрации товарных знаков для производства безалкогольных коньяка и водки под брендами «Ефремов» и «Ефремовка».
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