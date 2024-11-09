Старший советник Трампа Брайан Ланза: Крым навсегда потерян для Украины

"Крым ушел. Украина должна сосредоточиться на мире, а не на отвоевании территорий", — советник Трампа Ланза © AP Photo / Alexander Polegenko Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Читать inosmi.