Гылкэ подтверждает, что дом в Предяле, где DNA провело обыск, принадлежит ему

Бывший руководитель Главного управления социальной помощи и здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ подтверждает, что дом в Предяле, где во вторник, 26 сентября, прокуроры DNA проводили обыски, принадлежит ему.
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