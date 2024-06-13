В Смольном рассказали о запретах для самокатов во время Международного военно-морского салона

Эти меры существенно повышают уровень безопасности для всех участников движения В комитете по транспорту Петербурга рассказали, какие будут запреты для самокатов на время проведения Международного военно-морского салона в нашем городе.
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