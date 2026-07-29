Володин перешёл на "капс", узнав новое о мигрантах: Им поставлено условие

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перешёл на "капс", комментируя новые данные о мигрантах. Он привёл свежую статистику по выдворениям, напомнил о расширении оснований для депортации и заявил, что всем приезжим поставлено жёсткое условие.
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