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Царьград

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Володин перешёл на "капс", узнав новое о мигрантах: Им поставлено условие

Володин перешёл на "капс", узнав новое о мигрантах: Им поставлено условие

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перешёл на "капс", комментируя новые данные о мигрантах. Он привёл свежую статистику по выдворениям, напомнил о расширении оснований для депортации и заявил, что всем приезжим поставлено жёсткое условие.

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