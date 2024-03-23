Чёрная полоса "Жнеца". Лучшие американские БПЛА сбивают по всему миру. В падении MQ-9 Reaper в Польше подозревают "российскую РЭБ".

MQ-9 Reaper ВВС США в родной стихии. В борьбе против армий со слабой ПВО, Фото USAF 2 дня назад 10K прочитали Что-то не везет в последнее время американскому беспилотному летательному аппарату MQ-9 Reaper, основной "рабочей лошадке" американского флота разведывательно-ударных БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии