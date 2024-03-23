МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фоминых
    да не перепил он. деньгу приличную за инициативу предложили вот он и суетитсяВ Госдуме предлож...
  • Валентина Литвяк
    Ни одна Дума в Российской Империи и в Российской Федерации не оправдала своего назначения. Эта надстройка не органичн...В Госдуме предлож...
  • Natalia Ivanova
    Будьте прокляты думовцы подлецы.В Госдуме предлож...

Чёрная полоса "Жнеца". Лучшие американские БПЛА сбивают по всему миру. В падении MQ-9 Reaper в Польше подозревают "российскую РЭБ".

Чёрная полоса "Жнеца". Лучшие американские БПЛА сбивают по всему миру. В падении MQ-9 Reaper в Польше подозревают "российскую РЭБ".

MQ-9 Reaper ВВС США в родной стихии. В борьбе против армий со слабой ПВО, Фото USAF 2 дня назад 10K прочитали Что-то не везет в последнее время американскому беспилотному летательному аппарату MQ-9 Reaper, основной "рабочей лошадке" американского флота разведывательно-ударных БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх